Пандемия коронавируса не может быть поводом для закрытия всех существующих контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения на востоке Украины, все они должны работать. Такое заявление сделал специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор, передает РБК-Украина.

"...Есть и вопросы с КПВВ. Ковид - это не оправдание для их закрытия. Это может быть поводом для ограничения количества тех, кто пересекает КПВВ, но это открытая местность... Поэтому я не воспринимаю такой аргумент", - заявил Гилмор.

По его мнению, закрытые КПВВ - это прежде всего наказание для людей по обе стороны линии соприкосновения.

"Лишение их права контактировать со своими семьями и получать услуги, которые им нужны, заниматься бизнесом и т.д. Люди, которые там страдают, особенно жители неподконтрольных территорий, должны иметь доступ к другой части страны. Это должно прекратиться и КПВВ должны быть открыты", - добавил спецпредставитель ЕС.

Напомним, КПВВ на Донбассе претили работе в начале 2020 года под предлогом ковида. С тех пор в прежнем режиме они не работают. С тех многие граждане ездят через территорию России, делая огромный крюк.

На днях стало известно, что Кабмин отменил самоизоляцию для въезжающих из Крыма и неподконтрольного Донбасса. Но с одним условием.