В России опровергли заявления американских СМИ о переброске российских войск к границам Украины. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал эту информацию вбросом.

Цитирует Пескова агентство "Интерфакс".

"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что там идет речь о границе с Украиной, а показывают границу с Беларусью и так далее. Само это качество лучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими вбросами", - сказал Песков

При этом он сказал, что передвижение военной техники или подразделений по территории России - это исключительно российское дело.

"Россия ни для кого не представляет опасности. Но Россия - это страна, которая на фоне агрессивных экспансионистских тенденций особенно со стороны НАТО и ряда других стран, всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", - добавил он.

Напомним, The Washington Post, а вслед за ней американская газета Politico заявили, что РФ сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной.

При том, что в украинском Минобороны опровергли эти заявления.