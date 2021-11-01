Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия.

Об этом Лавров заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия",— сказал он.

Кроме этого, глава МИД назвал "загадочной историей" заявления о применении Киевом в Донбассе дрона "Байрактар" турецкого производства.

"Думаю, они сейчас там рассуждают, что им выгодней, показать "крутость", что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение Минских договоренностей или сказать, что они всё-таки выполняют Минские договоренности, и предложить собраться в "нормандском формате"",— утверждает Лавров.

Министр добавил, что российская сторона не уходит от встречи в нормандском формате. При этом он заметил, что встреча ради встречи Москве не нужна.

Новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Украина и Россия обменялись обвинениями в провоцировании войны.

1. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия наблюдает попытки украинских властей создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия на Донбассе.

"Возвращаясь к Украине, к "нормандскому формату": да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия", - сказал он.

2. Глава НАК Нафтогаза Юрий Витренко в интервью Financial Times сказал, что прекращение транзита российского газа через украинскую ГТС, и запуск "Северного потока-2" может стать "причиной полномасштабного российского вторжения в Украину".

Потому что, по его мнению, транзит является сдерживающим фактором для войны.

"Если не будет физического транзита через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями", - сказал Витренко.

В общем, обстановка нагнетается. Также как и весной этого года. И также в центре - вопрос "Северного потока-2", - говорится в публикации.

Напомним, мы писали о том, что генштаб ВСУ подтвердил первое боевое применение на Донбассе турецкого беспилотника "Байрактар". После этого Франция и Германия выразили свое беспокойство из-за применения турецкого вооружения на Донбассе.

Однако, президент Украины Владимир Зеленский ответил Франции и Германии, что Украина и дальше будет использовать "Байрактары" на Донбассе.

В мвою очередь глава "Нафтогаза" Юрийя Витренко считает, что если Россия прекратит транзит газа по территории Украины, то это развяжет ей руки в вопросе полномасштабной войны.