Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который ранее назвал идею Киева включить в "нормандский формат" США прямым оскорблением Берлину и Парижу, заявил, что РФ предлагала подключить США к группе руководителей четырёх стран по урегулированию ситуации на востоке Украины. Однако, по его словам, против этого выступила Германия и Франция.

Об этом заявил глава МИД РФ во время общения с журналистами во вторник, 19 октября.

По его словам, предложил подключить американцев к переговорам российский президент Владимир Путин, так как американцы, по словам главы РФ, имели значительное влияние на экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Еще когда Джон Керри был государственным секретарем, он приезжал в Москву, мы были на приеме у Путина, и Путин сказал: "Мы видим, что американцы влияют на украинскую политику, может поговорить с Францией и Германией о присоединении к Нормандскому формату? Но Франция и Германия захотели работать лишь в таком формате, который был создан, в котором были подписаны минские договоренности и только так", - сказал Лавров.

Напомним, во время недавнего визита в Вашингтон глава украинского государства Владимир Зеленский предложил США присоединиться к "Нормандскому формату", на что президент США Джо Байден обещал подумать.

Между тем, мы сообщали, что Париж и Москва подтвердили подготовку к скорой встрече глав МИД нормандской четверки. Однако позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Лавров блокирует эту встречу.