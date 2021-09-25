Глава МИД России Сергей Лавров пошутил, что Украина выбрала весь лимит просьб к США, в отличие от Москвы, которая никогда не будет просить Вашингтон об отмене санкций.

Об этом сообщает агентство "РИА-Новости" в субботу, 25 сентября.

По словам Лаврова, Соединенные Штаты делали заявления о якобы "вмешательстве" России в свои выборы, не разобравшись в происходящем. Министр назвал это американскими манерами, к которым российская сторона уже привыкла.

"Просить, чтобы отменили санкции, мы не будем никогда. С просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит, и ничего, по-моему, так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься", - сказал глава МИД России.

Ранее Киев два раза громко заявлял о просьбах к США ввести санкции против России - в марте и сентябре 2021 года. Киев настаивал на том, чтобы санкции были "всеобъемлющими". Среди прочего, санкции США должны быть непременно направлены против экспортного газопровода из России в Европу "Северный поток — 2". Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией конгресса США 6 сентября.

С той же просьбой об усилениях санкций против РФ Украина обращалась к США в марте этого года. Президент Украины приветствовал поддержку США дипломатической инициативы "Крымская платформа" и отмечал, что "в результате временной российской оккупации Крыма разрушена архитектура безопасности в Черноморско-Азовском регионе, развернута милитаризация полуострова, а свобода судоходства оказалась под угрозой". Владимир Зеленский также выражал надежду на поддержку со стороны Вашингтона в отношении будущего членства Украины в НАТО.

Ранее "Страна" сообщала, что Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о масштабной войне с Россией и назвал их "отголосками КВН". А по поводу перспектив встречи в нормандском формате сказал ещё жёстче: "Собираться в такой ситуации - не уважать себя".

Также мы писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявление Дмитрия Кулебы "проявлениями шизофреничности" и добавил, что встреча ради встречи России не нужна. Он добавил, что такого мнения придерживаются и другие участники нормандского формата, в частности, Германия и Франция.