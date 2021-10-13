Министр иностранных дел России Сергей Лавров блокирует встречу в нормандском формате на уровне глав МИД.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в среду, 13 октября.

Он также добавил, что украинская сторона не получала сигналов из РФ о готовности к проведению такой встрече, о которой накануне сообщил Елисейский дворец и Кремль.

"Если действительно результатом последнего разговора президента Франции и канцлера Германии с президентом России станет все-таки четкое указание от президента Путина министру Лаврову принять участие во встрече министров, и он это сделает, а не снова найдет причину избежать этой встречи, я буду рад, я готов к этому разговору. Потому ждем сигнала из Москвы. Пока что никаких сигналов мы не получали. Как только они там определятся, мы будем готовы к проведению такой встречи", - сказал Кулеба на брифинге в среду.

Напомним, вечером, 11 октября, с разницей ровно в один час на сайтах президентов Украины и России появились отчеты о телефонных переговорах. Владимир Зеленский первым, а Владимир Путин вторым побеседовали с коллегами из Франции и Германии - Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Общение состоялось в день визита в Москву замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая прилетела в российскую столицу на встречу в том числе с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который курирует переговоры по Донбассу со стороны России. "Страна" подробно писала об этих телефонных переговорах.

Также мы сообщали, что в Кремле подтвердили переговоры по встрече Зеленского и Путина. Но общего понимания повестки пока еще нет.