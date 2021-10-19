Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Киев в фантазиях на тему встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. По словам главного российского дипломата, из Киева льется "поток сознания", власти там "фантазируют повсеместно и ежедневно".

Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается высказываний президента Зеленского - много было высказываний относительно этих встреч. И говорил руководитель его офиса и советник какой-то, я уж не помню его фамилию, и сам президент Зеленский. Недавно кто-то из офиса Зеленского сказал, что Путин-то готов, но его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи может быть неожиданным. Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать", - сказал Лавров журналистам.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления Киева фантазиями и выдумками.

"Если реагировать на все публичные заявления из Киева по поводу возможных контактов на том или ином уровне и по поводу вообще всего, что происходит на Донбассе и вокруг Украины, ну, наверное, не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно", - добавил Лавров.

Напомним, в сентябре глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в Кремле хотят избежать встречи Путина и Зеленского. При этом неоднократно говорил, что президент Украины готов к переговорам с российским коллегой тет-а-тет.

В Кремле в свою очередь также утверждали, что Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины и "вместе идти по пути нормализации двусторонних отношений".

Также появилась информация, что Кремль направил Киеву проект документа о встрече президентов, однако от Украины ответа нет. Всего в этом списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений. Подробнее "Страна" анализировала документ в отдельном материале.

На данный момент президенты России и Украины еще ни разу не встречались один на один. Но они уже контактировали между собой на заседании Нормандского формата в Париже в 2019 году.