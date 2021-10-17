Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне возможной встречи в "нормандском формате", объяснил, почему президенту РФ Владимиру Путину сложно говорить с коллегой из Украины.

По словам представителя Кремля, причина кроется в том, что президент Украины "упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны", поэтому Владимиру Путину сложно выстраивать диалог с Зеленским.

Поэтому российский лидер отдельно общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а те, в свою очередь, отдельно разговаривают с украинским лидером.

"Понимаете, очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно", - добавил представитель Кремля, отвечая на вопрос, почему участники "нормандской четверки" не общаются все вместе. Пресс-секретарь российского лидера особо подчеркнул, что все участники конфликта указаны в минском комплексе мер, который является официальным документом ООН.

"Соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться? То есть, Путину очень сложно общаться", - заключил Песков.

Ранее Песков заявил, что для встречи в "Нормандском формате" нужно, чтобы "кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент" (это очевидный намек на Зеленского и "Минск-2"- Ред.).