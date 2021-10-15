С талибами, которые захватили Афганистан, нужно взаимодействовать, но при этом не стоит спешить с их признанием. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, как передает ТАСС.

"Не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов. Мы понимаем, что нужно с ними взаимодействовать, но торопиться с этим (признанием - Ред.) нельзя", - сказал глава России на саммите СНГ в пятницу, 15 октября.

По его словам, талибам будет непросто отказаться от такого источника доходов, как наркотрафик.

"Несмотря на обещания бороться с наркопроизводством, в реальности талибам - не знаю, удастся ли, хотят они этим заниматься или не хотят...", - сказал Путин и добавил, что в период прежнего нахождения у власти в Афганистане до 2001 года "они это делали, и делали успешно".

"Но сегодня будет непросто отказаться от такого источника доходов, тем более в условиях кризисной ситуации в афганской экономике", - сообщил президент РФ.

Ранее "Страна" писала о том, что талибы предупредили США, что если те попытаются дестабилизировать их режим, пострадает афганский народ.

Также мы сообщали, что талибы отказались сотрудничать с США в борьбе с ИГИЛ в Афганистане.