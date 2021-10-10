Движение "Талибан", в середине августа захватившее власть в Афганистане, обратилось к США. Талибы заявили, что возможные попытки Вашингтона ослабить их позиции обернутся "проблемами для народа".

Об этом заявил и.о. министра иностранных дел во временном правительстве Афганистана Амир Хан Моттаки, передает "Интерфакс".

"Мы четко сказали им, что попытка дестабилизировать правительство в Афганистане никому не принесет пользы", - сказал чиновник.

Моттаки добавил, что дестабилизация ситуации "может привести к проблемам для народа".

Моттаки также сказал, что Афганистану следует оказать помощь в кампании по вакцинации против коронавируса.

Заявление исполняющего обязанности министра прозвучало по итогам субботних прямых переговоров с американскими представителями в столице Катара Дохе - первых после вывода США войск из Афганистана.

Напомним, движение "Талибан" объявило состав своего правительство чуть менее месяца спустя после установления власти в Афганистане. Вскоре после этого террористы попросили мир дать им 20 месяцев, прежде чем судить о их правлении.

А вчера талибы отказалось от сотрудничества с США для сдерживания ИГИЛа на территории Афганистана.