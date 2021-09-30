Украинская разведка готовит еще один рейс для эвакуации соотечественников из захваченного талибами Афганистана. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в четверг, 30 сентября.

"Есть граждане, которые хотят эвакуироваться. Непосредственной угрозы их жизни нет, мы с ними на связи. Последнюю эвакуацию осуществляло Главное управление разведки Министерства обороны, Министерство иностранных дел помогало им, чем могло. Тяжелая была эвакуация, с учетом ситуации на месте, необходимости достижения договоренностей с новой афганской властью, чтобы самолет мог приземлиться, чтобы люди могли попасть на самолет и самолет мог вылететь", - объяснил министр иностранных дел.

Напомним, 24 сентября в МИД заявили, что из Афганистана хотят выехать еще 100 украинцев. Связь с ними поддерживают через посольство Украины в Таджикистане.

Напомним, вечером, 23 сентября, в международный аэропорт "Борисполь" успешно прибыл очередной самолет из Афганистана, на борту которого находились 30 украинских граждан, девять лиц, имеющих вид на жительство в Украине, 18 граждан Ватикана, двое граждан Канады, а также члены их семей.

Ранее "Страна" писала о том, что юный афганец трое суток ехал в ЕС на запаске под прицепом грузовика.

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