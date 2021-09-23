Журналисты издания "Baza" стали свидетелями провала украинской стороны в очередной эвакуации своих граждан из Афганистана, территорию и власть которого захватили талибы.

Об этом сообщает Телеграм-канал издания.

Так, съемочная группа, которая работала в аэропорту Кабула 16 сентября, заметила на аэродроме группу афганцев, которые кричали "Украина", а около них — представителей движения "Талибан".

Как выяснили репортеры, в ходе мероприятий по вывозу возникли трудности. В частности, по той причине, что талибы об эвакуации не были предупреждены.

По информации издания, незадолго до этого сотрудники украинского посольства сформировали эвакуационный список, после чего сделали документы более чем 150 афганцам и, создав группу в мессенджере, направили оповещение о том, что всем гражданам из списка необходимо явиться в аэропорт в указанный день.

При этом их попросили не сообщать талибам о том, что они летят в Украину, а в ответ на вопросы о пункте назначения называть один из афганских городов - там международное авиасообщение сейчас прервано.

Впрочем, спустя полтора часа ожидания в терминале афганцы, которые явились на рейс, "взволновались и начали кричать, что они летят в Украину", и требовали, чтобы их пропустили.

Представители "Талибана" узнали об эвакуации только тогда. Поэтому любые попытки договориться украинской стороной были отклонены. Так, талибы отказались вести переговоры и в ультимативном порядке не разрешили выйти из самолета ни одному из членов эвакуационной команды.

Ко всему прочему Украине порекомендовали для начала привезти на территорию Афганистана гуманитарную помощь, а потом уже забирать своих соотечественников, как это делали другие страны.

Позднее украинские власти заявили, что вывозной рейс вернулся пустым, так как у большинства пассажиров оказались фальшивые документы.

Напомним, недавно в Украине развернулась интересная история вокруг самолета, который должен был эвакуировать украинцев из Кабула, захваченного талибами. В МИД Украины сначала заявили, что в аэропорту Кабула вооруженные люди фактически украли наш самолет, заставив экипаж лететь в Иран, чтобы вывезти группу неизвестных пассажиров.

Позже начала появляться информация, что это был не угон, а сознательная "продажа" рейса богатым пассажирам - ради личного обогащения курировавших эвакуацию чиновников. После этого ведомство начало срочно опровергать эту информацию. Однако источники "Страны" в авиационной сфере рассказали, что вылет самолёта в Иран все-таки был. Но это был не угон, а, по сути, коммерческий рейс.

"Страна" разбирались в истории с украинским бортом.