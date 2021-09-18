На границе с Румынией в пункте пропуска "Порубное" на запасном колесе под прицепом грузовика пограничники обнаружили 16-летнего гражданина Афганистана, власть в котором захватило движение "Талибан".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Во время осмотра транспортного средства пограничники Черновицкого отряда совместно с таможенниками на запасном колесе под прицепом грузового автомобиля обнаружили иностранца. Выяснилось, что нелегальный мигрант является гражданином Афганистана и ему всего 16 лет. Таким образом он ехал уже третьи сутки, чтобы добраться до стран ЕС, сначала планировал доехать до Франции", - уточнили в пресс-службе.

При этом сам водитель автомобиля, украинец, не знал, что с ним едет за компанию "пассажир".

Пограничники накормили подростка и дали время прийти в себя. На данный момент устанавливают все обстоятельства.

Ранее мы писали о том, что беженцев из Афганистана, которых планируют разместить в Украине, могут поселить в тюрьмах. Сейчас Минюст рассматривает черниговскую, кременчугскую и черкасскую колонию для этих целей.

Позже в Министерстве внутренних дел Украины отказались предоставить копию письма главы ведомства Дениса Монастырского, в котором он просил Кабинет министров выделить более 500 миллионов гривен для содержания беженцев из захваченного талибами Афганистана.