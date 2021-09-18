Афганские журналисты обнародовали проект конституции страны, разработанной боевиками "Талибана" на принципах Исламского Эмирата Афганистан.

Об этом сообщает издание Aamaj News.

Так, конституция Талибана гласит, что национальным языком страны будет пушту. А праздничными днями объявлены пятница и два дня праздника Курбан-байрам. Кроме того, в Афганистане будут отмечать день "изгнания иностранцев из страны", а также "День независимости".

Согласно положениям проекта конституции, единственным справочником по законам будет ханафитская юриспруденция.

Всего документ содержит 12 глав и 179 статей.

Напомним, представители движения "Талибан", недавно сформировавшие свое правительство, в Кабуле не пустили на работу сотрудниц женского пола Министерства по делам женщин. При этом сотрудникам-мужчинам боевики разрешили войти в здание ведомства.

В начале сентября талибы заявили, что в их новом правительстве женщин не будет, при этом сравнив работу дам во власти с проституцией.

Также они обязали учащихся женщин носить никабы и избегать контакта со студентами-мужчинами.