В проекте конституции Афганистана закрепят новый флаг, один язык и праздник "день изгнания иностранцев" - СМИ
Афганские журналисты обнародовали проект конституции страны, разработанной боевиками "Талибана" на принципах Исламского Эмирата Афганистан.
Об этом сообщает издание Aamaj News.
Так, конституция Талибана гласит, что национальным языком страны будет пушту. А праздничными днями объявлены пятница и два дня праздника Курбан-байрам. Кроме того, в Афганистане будут отмечать день "изгнания иностранцев из страны", а также "День независимости".
Согласно положениям проекта конституции, единственным справочником по законам будет ханафитская юриспруденция.
Всего документ содержит 12 глав и 179 статей.
Напомним, представители движения "Талибан", недавно сформировавшие свое правительство, в Кабуле не пустили на работу сотрудниц женского пола Министерства по делам женщин. При этом сотрудникам-мужчинам боевики разрешили войти в здание ведомства.
В начале сентября талибы заявили, что в их новом правительстве женщин не будет, при этом сравнив работу дам во власти с проституцией.
Также они обязали учащихся женщин носить никабы и избегать контакта со студентами-мужчинами.