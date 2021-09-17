Президент России Владимир Путин назвал бегством поспешный вывод войск США и их союзников из Афганистана. Такое заявление он сделал, выступая в режиме видеоконференции на саммите лидеров государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начался в столице граничащего с Афганистаном Таджикистана - Душанбе.



"Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО", - заявил Путин.

Он призвал задействовать потенциал ШОС для содействия инклюзивному мирному процессу в Афганистане и одновременно блокировать исходящую оттуда угрозу.

"Думается, что в первую очередь нам важно задействовать потенциал организации, чтобы оказать всемерное содействие началу инклюзивного межафганского мирного процесса и одновременно сделать все, чтобы блокировать исходящие из этой страны угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма", - заявил Путин.

По его мнению, необходимо стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний.

"Смена власти (в Афганистане - Ред.) прошла практически бескровно. Это, безусловно, позитивный момент. Талибы контролируют сегодня практически всю территорию Афганистана, и следовало бы стимулировать новые афганские власти к выполнению их собственных обещаний об установлении мира, нормализации общественной жизни, обеспечении безопасности для всех", - добавил президент РФ.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин не поехал в Душанбе на заседание Совета ОДКБ из-за десятков случаев Covid-19 в Кремле.

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