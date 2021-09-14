Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что не пустит в страну беженцев из Афганистана. По его словам, нелегальных мигрантов нужно вернуть в их страны или в безопасные третьи государства.

Об этом со ссылкой на Курца сообщает итальянское издание la Stampa.

Курц сказал, что при его правлении Австрия не пустит больше ни одного афганского беженца. По мнению канцлера, нужно постараться избежать повторения ошибок 2015 года и не впускать мигрантов бесконтрольно.

Причиной своей позиции Себастьян Курц назвал сложность в интеграции приезжих, на которую Австрия не может себе позволить тратить большие силы. По мнению канцлера, афганцы в основном очень плохо образованы и разделяют совершенно чуждые европейцам ценности: например, больше половины молодых афганцев, живущих в Австрии, поддерживают насилие как ответ на оскорбление их религии.

Напомним, недавно советник руководителя Офиса президента Арестович заявил, что беженцы из Афганистана часто образованнее украинцев.

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