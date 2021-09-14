В Министерстве внутренних дел (МВД) Украины отказались предоставить копию письма главы ведомства Дениса Монастырского, в котором он просил Кабинет министров выделить более 500 миллионов гривен для содержания беженцев из захваченного талибами Афганистана.

Об этом со ссылкой на ответ МВД сообщают "Украинские новости".

В ведомстве заявили о невозможности предоставления копии указанного документа, ссылаясь на защиту интересов беженцев, так как "служебная переписка в отношении граждан Афганистана касается чувствительной категории лиц - ищущих защиты".

Напомним, несколькими днями ранее был обнародован документ, в котором содержится обращение главы МВД Дениса Монастырского к премьер-министру Денису Шмыгаля с просьбой выделить более пятисот миллионов грн для содержания беженцев из Афганистана. В документе указано, что около 100 млн гривен пойдут на ремонт учреждений, где могут разместить сотню афганских беженцев. На их содержание нужно 264 млн гривен в год, на зарплаты персонала требуется 280 млн гривен, на питание 90 млн гривен, коммунальные услуги - 80 млн гривен.

В свою очередь, как уверяют журналисты, в ведомстве незаконно засекретили это письмо, чем нарушили нормы Закона Украины "О доступе к публичной информации".

Также мы рассказывали, что недавно в Минюсте выступили с предложением разместить афганских беженцев в трех украинских тюрьмах.