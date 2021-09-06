Украинскую полицию хотят пересадить на электроавтомобили. МВД уже решило закупить первую партию таких машин.

Об этом 6 сентября заявил глава МВД Денис Монастрский, пишут "Украинские новости".

"Мир решил, что до 2035 года будет прекращено производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, и мы сегодня решили закупить первую партию таких автомобилей (электрокаров - Ред.) для патрульной полиции", - сказал министр внутренних дел.

По словам Монастырского, такие машины помогут сэкономить топливо, а значит сохранить средства государственного бюджета.

Напомним, "Страна" писала о том, как и когда в Европе и Украине запретят авто на бензине. В частности, в Европе такие машины хотят перестать продавать до 2035 года. В свою очередь, украинское Мининфраструктуры обнародовало законопроект о запрете в нашей стране продажи авто с ДВС. Причем начнут закручивать гайки уже с 2027 года. Правда, в Европе разработаны программы по созданию инфраструктуры зеленых технологий и стимулированию потребительского спроса, а в Украине нет.

Также мы сообщали, что недавно впервые в Украине машина на водороде получила автономера.