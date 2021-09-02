В Украине зарегистрировали первое водородное авто. На то, чтобы получить номера, ушло полтора месяца, но теперь растаможка таких машин должна занимать не более трех дней.

Об этом в Facebook сообщил президент энергетической ассоциации "Украинский водородный совет" Александр Репкин.

Организация, которую возглавляет Репкин, завезла и сертифицировала в Украине водородную машину японской марки Toyota. При этом такая машина получила украинские номера впервые. По словам эксперта, у команды ушло полтора месяца на то, чтобы завершить процесс сертификации. Однако благодаря этому теперь его длительность сократилась до всего трех дней.

По его словам, в дальнейших планах - развивать инфраструктуру для водородного транспорта, потому как водород - это экологическое топливо не только для авто, но и для поездов и самолетов.

Также Репкин рассказал о последующих шагах команды: сейчас это сертификация уже второго авто, а также создание заправки для таких машин. Кроме того, планируется популяризация водородной энергетики в Украине, страну хотят сделать экспортером водорода для ЕС.

Напомним, "Страна" писала о том, как и когда в Европе и Украине запретят авто на бензине.

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