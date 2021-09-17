Последние действия Белого дома на международной арене и внутренняя политика администрации Джо Байдена негативно отразились на его рейтинге.

Все большее число американцев считают, что команда нынешнего лидера Америки не должным образом справляется с вызовами текущего дня. Об этом свидетельствуют итоги соцопроса, который провело агентство Reuters.

Массовая поддержка президента США Джо Байдена опустилась до самого низкого уровня с момента избрания его президентом. Так, в частности, все большее число американцев недовольны итогами борьбы с эпидемией COVID-19.

Опрос в США был проведен 15 и 16 сентября. Общий итог и вывод таков: 50% не одобряют политику Байдена, 44% американцев все устраивает, а 6% опрошенных не смогли дать ту или иную оценку, то есть воздержались.

Рейтинг Джо Байдена пошел вниз с середины августа, когда в Афганистане талибы захватили власть, а в США резко возросла смертность от COVID-19.

По теме коронавируса опрос показал такие результаты. 48% опрошенных одобряют политику президента, а 46% не одобрили. Остальные - воздержались.

Для сравнения данные по Дональду Трампу в его бытность хозяином Белого дома. На такой же период времени после выборов 38% американцев одобряли его деятельность на посту президента, а 57% - нет.

Опрос проводится в режиме онлайн по всей территории США. В нем участвовали 1 005 взрослых американцев, из них 442 демократа и 360 республиканцев, статпогрешность составляет 4%.

Ранее "Страна" сообщала, что Джо Байден и Алексей Навальный вошли в рейтинг Time 100 самых влиятельных людей 2021 года.