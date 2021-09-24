Вчера вечером, 23 сентября, в международный аэропорт "Борисполь" успешно прибыл очередной самолет из Афганистана, на борту которого находились 30 украинских граждан, девять лиц, имеющих вид на жительство в Украине, 18 граждан Ватикана, двое граждан Канады, а также члены их семей.

Международные переговоры по эвакуационной операции продолжались несколько дней. В течение этого времени украинские дипломаты, представители ГУР Министерства обороны и Офиса президента Украины согласовали возможность вывоза украинских граждан и их родных. Активное участие в переговорах принимали представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана.

Об этом передает пресс-служба Офиса президента.

"В очередной раз мы выполнили задачу президента по возврату своих граждан на Родину. Это была еще одна непростая операция", - заявил заместитель руководителя ОП Роман Машовец.

Заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что Украина не оставляет в беде своих граждан, где бы они ни находились.

По ее словам, списки людей, которых эвакуируют, формирует МИД Украины по запросам.

"И это не только граждане Украины. На этом борту прилетели люди, о возврате которых запрашивали Ватикан и Канада. Украина оказывает помощь нашим партнерам в возвращении их граждан из Афганистана", - сказала Анна Маляр.

Новоназначенный Апостольский нунций в Украине Висвальдас Кульбокас также поблагодарил руководство Украины за выполнение просьбы Ватикана вывезти из Афганистана студентов, которые будут учиться в Римском университете Ла Сапьенца.

Ранее "Страна" сообщала, что талибы, захватившие власть в Афганистане, сравнили работу женщин в правительстве с проституцией.