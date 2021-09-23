Сегодня в Киев из афганского Кабула вылетел эвакуационный самолет с сотней пассажиров на борту. В течение суток он прибудет в украинскую столицу.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР рассказали, что пытались договориться об эвакуации украинцев и членов их семей в течение нескольких последних дней. При этом в процесс включились как украинские ведомства - МИД, ГУР Минобороны, Офис президента, так и представители Катара, Пакистана, Турции, Афганистана. Утром 23 сентября сторонам удалось договориться.

В операции по эвакуации принимали участие украинские спецназовцы. В ГУР заявили, что Украина входит в первую десятку стран по эвакуации гражданских лиц из Афганистана.

Напомним, "Страна" писала о том, что недавно СМИ сообщили об еще одной провальной попытке эвакуации Украиной своих граждан из Афганистана.

Также мы писали о том, что по состоянию на девятое сентября в Афганистане эвакуации ожидало более полутора сотен украинцев.

Кроме того, сообщалось, что Минюст предлагает разместить афганских беженцев в трех украинских тюрьмах.