И.о. замглавы боевиков "Талибана", которое в прошлом месяце захватило власть в Афганистане, объявило о вмешательстве Таджикистана во внутренние дела Афганистана.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие", - сказал Абдул Гани Барадар в эфире телеканала Al-Jazeera.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась в апреле, когда американский президент Джо Байден объявил о решении завершить операцию в республике.

В середине августа боевики "Талибан" без боя за несколько часов установили полный контроль над Кабулом, президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. 7 сентября талибы объявили состав временного правительства республики, а 11 сентября, в день годовщины терактов, подняли свой флаг над президентским дворцом.

В настоящее время Талибы возвращают практику телесных наказаний в стране. Они начали расстреливать воров и вешать тела на центральных площадях афганских городов.