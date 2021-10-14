После раунда предварительных переговоров Меркель и Макрона с Киевом и Москвой появилась информация, что встречи глав государств "Нормандского формата" для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины в ближайшее время ждать не приходится.

Стороны не смогли согласовать проведение саммита по Донбассу, поэтому его могут заменить переговорами на уровне министров иностранных дел "четверки", которая может пройти уже в недалеком будущем.

Об этом передает газета "Коммерсант".

О проведении встречи "Нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел стало известно ранее по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора лидеров Франции, ФРГ и России.

Российская сторона дала понять немецким и французским партнерам, что пусть уж лучше министры проведут безрезультатную встречу, чем лидеры "нормандцев".

Встреча же руководителей внешнеполитических ведомств Германии, России, Украины и Франции может состояться в ближайшие две недели, и станет по факту "компромиссной альтернативой" саммиту по Донбассу. Один из возможных вариантов переговоров - формат видеоконференции.

Ранее "Страна" рассказывала, что во время визита Нуланд в Москву Зеленский обсудил с Меркель и Макроном урегулирование на Донбассе.