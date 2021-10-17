Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для встречи в "Нормандском формате" нужно, чтобы "кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент" (это очевидный намек на Зеленского и "Минск-2"- Ред.). Его слова приводят "РИА-Новости".

"Чтобы собираться главам государств, все-таки нужно, чтобы кто-то сделал домашнюю работу и подготовил какой-то фундамент. Вот министры сначала соберутся и поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается", - сказал он.

В то же время Песков назвал плохими перспективы встречи руководителей России и Украины.

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей", - добавил он.

Напомним, после раунда предварительных переговоров Меркель и Макрона с Киевом и Москвой появилась информация, что встречи глав государств "Нормандского формата" для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины в ближайшее время ждать не приходится.

Ранее "Страна" рассказывала, что президент Владимир Зеленский принял участие в видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Основной темой беседы стала ситуация на Донбассе и урегулирование конфликта в этом регионе.