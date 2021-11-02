Российские лингвисты назвали десятку слов, которые, по их мнению, стали самыми популярными в 2021 году. В топ-3 вошли такие понятия, как "спутник", "Афганистан" и "Северный поток". Такой вывод сделал Государственный институт русского языка имени Пушкина, передает РИА Новости.

По данным проректора института по науке, научного руководителя проекта "Слово года" Михаила Осадчего, слово "спутник" в этом году стали употреблять в девять раз чаще, чем раньше ("Спутник V" -название российской вакцины от коронавируса - Ред.).

Попавшее на вторую ступень рейтинга слово "Афганистан" стали использовать в 6,5 раза чаще в связи с обсуждением событий в этой стране.



Третье место получило словосочетание "Северный поток", частотность употребления которого выросла в пять раз. Четвертое место досталось слову "перепись", а пятое место заняло слово "импичмент". Рост продемонстрировали также слова "QR-код", "антипрививочник" и "антиваксер", которые стали использовать чаще, чем раньше, в 4, 3 и 2,7 раза соответственно.

"Замыкают список слова, которые хотя и признаны нами ключевыми в 2021 году, но продемонстрировали падение частотности на фоне четырех предшествующих лет - это "выборы", "нерабочий" и "смертность", - добавил Осадчий.

Он объяснил это тем, что слово "выборы" било рекорды частотности в ноябре 2020 года, когда в США выбирали президента. По словам эксперта, русскоязычная общественность в 2020 году обсуждала тему выборов президента США более активно, чем парламентские выборы в России в 2021 году. Похожая ситуация со словами "нерабочий" и "смертность".

Напомним, накануне Оксфордский словарь назвал слово 2021 года, которое лучше всего передает его атмосферу.

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