Оксфордский словарь английского языка назвал свою версию слова 2021 года - вакцина (vax). Об этом сообщается на сайте знаменитого британского университета.

По данным лексикографов, еще недавно слово "vax" в их базе встречалось достаточно редко. Однако к сентябрю 2021 года оно стало употребляться людьми "более чем в 72 раза чаще, чем в то же время в прошлом году".

При этом внезапно ставшее крайне популярным слово породило множество производных. В частности, "паспорт вакцинации" (vax cards).

Также ученые выделяют слова:

vaxxie (фото, сделанные во время вакцинации, по аналогии с "селфи")

anti-vaxxer (антипрививочник)

double-vaxxed (человек, который вакцинирован двумя дозами).

"Нет слова, лучше передающего атмосферу уходящего года, чем vax", - говорят исследователи Оксфордского университета.

По их словам, тенденция к более частому употреблению аналогов слова vax зафиксирована во многих других языках. Например, в Португалии это слово сегодня звучит в 10 раз чаще, чем 10 лет назад.

А во французском языке "вакцина" теперь практически всегда употребляется в контексте именно о прививке против COVID-19.

Напомним, в прошлом году Оксфордский словарь английского языка не смог выбрать только одно слово 2020 года. Вместо этого словарь назвал несколько наиболее употребляемых слов, все они были связаны с пандемией.

Также мы сообщали, что в декабре прошлого года российские социологи заявили, что словом года жители страны считают коронавирус, а событием год и украинцы, и россияне называют эпидемию COVID-19.