По состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительной переброски российских военных, техники и вооружения к государственной границе с Украиной не зафиксировано.

В Центре оперативного информирования сообщили, что российских военных не стало больше возле украинской границы. Украинские разведчики заверили, что внимательно следят за всеми перемещениями российских войск и изменением их численности.

По словам полковника Леонида Матюхина из Центра оперативного информирования, наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ факты наращивания группировок вооруженных сил России на украинском направлении являются "элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск в рамках завершения учений".



Стоит отметить, что информацию о переброске российских войск к границам распространили на выходных американские СМИ со ссылкой на источники среди чиновников США и стран Евросоюза. Кроме того, они ссылались на видеоролики, которые появились в последние дни в соцсетях, на которых изображены российские военные эшелоны.

Американские СМИ отмечали, что ситуация напоминает весну этого года, когда Россия также перебрасывала войска к границам Украины. Предполагается, что передвижения военных могут быть связаны с тем, что Россия заняла более жесткую позицию по отношению к Украине и к НАТО. Другой возможной причиной называют конфликт на Донбассе, который "вступает в новую стадию".

Также мы писали, что главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что Россия доставила на Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов. В управлении сообщили, что для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения противника с территории РФ завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.