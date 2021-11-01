Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона намерена реагировать на развертывание западных систем противоракетной обороны у границ.

Об этом он сообщил на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса.

"Мы знаем с вами, что некоторые наши коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет. В том числе с помощью развертывания глобальной ПВО в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать", - сказал Путин.

Он также добавил, что стратегический паритет напрямую зависит от технической оснащенности и боеготовности Воздушно-космических сил России.

Ранее мы писали о том, что воздушное командование НАТО объявило о введении в эксплуатацию военного аэродрома Лиелварде в Латвии после завершения его модернизации и сертификации.

Кроме этого, в министерстве обороны России после разрыва отношений между Москвой и Североатлантическим Альянсом заявили о стягивании войск НАТО к российским границам.