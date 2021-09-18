В рамках проведения военных учений "Объеденные усилия - 2021" Украина усиливает систему противовоздушной обороны на северном направлении страны.

Об этом сообщает в сети Служба по связям с общественностью воздушного командования "Центр".

Так, во время проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия - 2021" подразделения радиотехнических и зенитно-ракетных войск воздушного командования "Центр" провели выдвижение на заранее определенные позиции. Такие действия помогают значительно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия.

Кроме этого, военные призвали жителей населенных пунктов Черниговской области не раскрывать маршруты передислокации войск.

Напомним, в Украине 22 - 30 сентября пройдут масштабные военные учения "Объединенные усилия-2021", в которых поучаствуют 15 стран, из них 11 - члены НАТО.

Планируется, что в мероприятиях примут участие 12 500 военнослужащих, среди них 700 будет из стран НАТО. Среди последних больше всего - по 230 и 120 человек - будет из Штатов и Великобритании.

Кроме этого, в понедельник, 20 сентября, начинаются ежегодные масштабные украинско-американские учения "Rapid Trident 2021". В этот раз в маневрах поучаствуют 6 000 военных из пятнадцати разных стран мира.