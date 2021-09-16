В ближайший понедельник, 20 сентября, начинаются ежегодные масштабные украинско-американские учения "Rapid Trident 2021". В этот раз в маневрах поучаствуют 6000 военных из пятнадцати разных стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба сухопутных войск ВСУ на своей странице в Facebook.

Учения пройдут на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Яворовский район Львовской области) и продлятся 12 дней - с 20 сентября по 1 октября.

Целью маневров является подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

Впервые в истории "Rapid Trident 2021" будет проводить тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой.

Также во время маневров запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

Напомним, двумя днями ранее в Одессе начались совместные учения НАТО и Украины. Они являются составной частью одобренного в апреле 2019 года в США решения министров иностранных дел государств-членов НАТО по поддержке Украины в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе. Продлятся маневры до конца недели.

Также мы сообщали, что в Украине 22 - 30 сентября пройдут масштабные военные учения "Объединенные усилия-2021", в которых поучаствуют 15 стран, из них 11 - члены НАТО.