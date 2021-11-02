Американская газета Politico вслед за The Washington Post заявила, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной, при том, что в украинском Минобороны это опровергают.

В качестве подтверждения Politico публикует спутниковые снимки, сделанные в районе российского города Ельни, расположенного недалеко от границы с Беларусью.

Снимки были сделаны в понедельник, 1 ноября, компанией Maxar Technologies. На них, по данным газеты, видно скопление военной техники, в частности танков, вблизи города Ельня Смоленской области (граничит с Беларусью, однако от Украины ее отделяет Брянская область).

Как пишет Politico, ссылаясь на данные британского издания Jane’s, специализирующееся на военной тематике, техника 4-й танковой дивизии России была затем перемещена в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины. Подразделения оснащены боевыми танками Т-80У и самоходными артиллерийскими установками.

"В этом районе также была замечена часть 1-й гвардейской танковой армии", - пишет Politico.

Такие подразделения, по данным Jane’s, "предназначены для проведения операций на всех уровнях боевых действий, от противоповстанческих действий до механизированных боевых действий", а также "первыми получают новейшее оборудование".

Напомним, 31 октября The Washington Post написала о перемещениях российской техники и военных на западной границе РФ. Также в газете сослались на видеоролики в соцсетях, на которых запечатлены российские военные эшелоны, якобы перевозящие технику на юг и запад страны.

На это в украинском Минобороны 1 ноября заявили, что дополнительной переброски российских военных, техники и вооружения к государственной границе с Украиной не зафиксировано. А сообщения о переброске войск назвали элементами "информационно-психологических действий".