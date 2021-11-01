В Министерстве обороны США заявили, что отслеживают ситуацию на границе Российской Федерации и Украины в связи с сообщениями американской газеты The Washington Post о необычной активности РФ.

Об этом на традиционном брифинге 1 ноября заявил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби. Трансляция брифинга велась в Фейсбуке Минобороны.

"Мы знаем о сообщениях о необычной военной активности России рядом с Украиной. Мы продолжаем консультироваться с партнерами и союзниками по этому вопросу. Не могу говорить о намерениях России, но мы следим за ситуацией в регионе", - сказал Кирби.

Он добавил, что любые шаги по эскалации напряжения или агрессивные действия вызовут беспокойство США.

Как рассказывала "Страна", 31 октября The Washington Post написала о необычных перемещениях техники и военных на западной границе РФ. Также в газете сослались на видеоролики в соцсетях, на которых запечатлены российские военные эшелоны, якобы перевозящие технику на юг и запад страны.

На это в украинском Минобороны 1 ноября заявили, что дополнительной переброски российских военных, техники и вооружения к государственной границе с Украиной не зафиксировано.