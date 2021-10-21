Российский президент Владимир Путин 21 октября в Сочи во время заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" затронул тему Украины и НАТО. Он заявил, что США де-факто дали Киеву зеленый свет на присоединение к Североатлантическому альянсу, хотя оно может и не состояться.

Трансляция мероприятия ведется в Ютубе.

По словам Путина, недавний визит главы Министерства обороны США Ллойда Остина в Киев нужно трактовать вполне однозначно. Фактически глава Пентагона своим приездом к Владимиру Зеленскому открывает Украине двери в НАТО, считает президент.

"Формальное членство Украины в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу Российской Федерации, мы это хорошо осознаём", - сказал Путин.

Также он сказал, что военное присутствие Североатлантического альянса создает угрозу для России. Путин заявил, что РФ обманули, когда Запад пообещал ей не проводить расширение НАТО на восток. Но теперь под вывеской учебных центров иностранные военные могут разместить на территории Украины все, что угодно.

"Альянс фактически подсовывает под нос нам свои ракеты", - сказал Путин.

Как писала "Страна", Остин посетил Украину 19 октября. Мы подробно рассказывали, о чем он говорил с Зеленским.

Также мы сообщали, что еще Путин заявил по поводу Украины в Сочи на "Валдае".