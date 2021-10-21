Президент России Владимир Путин 21 октября в Сочи принял участие в пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Хотя тема в этом году сформулирована как "Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство", в своем выступлении Путин коснулся Украины.

Трансляция мероприятия ведется в Ютубе.

Как считает Путин, ситуация в Украине находится в тупике. По его словам, у власти в Киеве стоит не президент, а группа людей, которая руководит страной.

"Складывается впечатление, что народу Украины не дадут легальными способами сформировать органы власти, которые отвечают их чаяниям", - заявил глава соседнего государства.

Он добавил, что народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука в Украине пытаются привлечь к ответственности за открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию в стране.

Кроме того, у Путина спросили, как можно остановить процесс превращения Украины в "анти-Россию", о котором он говорил раньше.

"Я, наверное, вас разочарую. Я не знаю ответа на этот вопрос", - ответил он.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Сочи Путин констатировал конец существующей модели капитализма и упомянул новые ценности Запада, которые считает чудовищными.

На днях президент РФ упоминал Украину в контексте газовой проблемы. Он сказал, что наращивать транзит российского голубого топлива через Украину опасно.