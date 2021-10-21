Президент России Владимир Путин 21 октября выступил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в Сочи. В речи он констатировал конец существующей модели капитализма и перечислил новые ценности Запада, которые считает чудовищными.

Признаками того, что действующая модель капитализма себя исчерпала, Путин полагает рост в развитых странах неравенства возможностей и неконтролируемую миграцию из бедных государств в благополучные регионы из-за отсутствия вариантов развития внутри.

Президент с тревогой смотрит и на смену ценностных ориентиров Запада.

"Агрессивное вымарывание собственной истории, уход от таких понятий, как "мама", "папа", разных полов - это воспринимается на Западе как прогресс. Это чудовищно, когда детям внушают, что мальчик может стать девочкой. Идея о праве ребенка на самостоятельное определение гендера - на грани преступления против человечества", - сказал глава Кремля.

Также он считает, что противодействие проявлениям расизма - благородное в целом дело - в новой культуре превращается в расизм наоборот.

«Борьба за равноправие превращается в догматизм на грани абсурда. В Голливуде выпускают памятки, как снимать кино, какой расы нужны персонажи", - напомнил глава соседнего государства.

По его мнению, все эти "рецепты ценностей" совершенно не новы.

"Мы в России это уже проходили... Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг - и вы там будете!" - предупредил он.

В последнее время президент РФ часто обращается к философским и историческим темам. Ранее "Страна" приводила программную статью Путина "Об историческом единстве русских и украинцев".

Незадолго до ее появления он написал статью по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.