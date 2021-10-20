Помощник министра здравоохранения Рейчел Левин стала самым высокопоставленным трансгендером в вооруженных силах США. 19 октября она принесла присягу адмирала Корпуса службы общественного здравоохранения страны.

Об этом сообщает NBC News.

Левин является первым четырехзвездным офицером - трансгендером (и вообще офицером) во всех восьми силовых структурах Штатов, включая армию, флот и военно-воздушные силы.

"Это знаменательный момент, и для меня честь занять эту должность – из-за влияния, которое я смогу оказать, и из-за исторического значения этого события. Мое достижение – результат усилий представителей ЛГБТК+, которые предшествовали мне, и известных, и неизвестных", - сказала Левин после присяги.

Рейчел Левин 63 года. Раньше она была Ричардом Левиным, училась в Гарвардском колледже и Медицинской школе Тулейн, где писала научные работы о медицинской марихуане и детской медицине. Она работала педиатром и секретарем здравоохранения Пенсильвании, руководила борьбой с опиоидной эпидемией и материнской смертностью.

В возрасте 53 лет Левин сделала операцию по перемене пола, став женщиной.

На посту руководителя корпуса здравоохранения она будет курировать вопросы, связанные с работниками сферы общественного здравоохранения.

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