Согласно предварительным результатам голосования в Бундестаг кандидат от партии "Зеленых" Тесса Гансерер станет первой женщиной-трансгендером в немецком парламенте.

Об этом сообщает Stuttgarter-Nachrichten.

В баварском избирательном округе Гансерер получила 23,6% голосов. При этом, если политик не получит прямой мандат, она все равно попадет в Бундестаг по партийным спискам.

В парламенте Гансерер собирается выступать в защиту климата, а также бороться за права сексуальных меньшинств.

Тесса Гансерер является членом Ландтага (регионального парламента) Баварии с 2013 года. Спустя пять лет она во второй раз прошла в региональный парламент, однако в тот раз под своим первоначальным именем Маркус Гансерер.

Впрочем, уже в начале 2019 года она назвала себя трансгендером и с тех пор рассматривается в Ландтаге как Тесса Гансерер.

Напомним, в это воскресенье, 26 сентября, в Германии состоялись выборы в Бундестаг, после которых Меркель после 15 лет правления должен сменить новый канцлер.

По итогам выборов блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) потерпел поражение, показав наихудший результат в истории - блок канцлера Меркель получил 24,1% голосов. Победу одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) завоевав 25,7% голосов избирателей. Таковы официальные данные немецких выборов после обработки 100% бюллетеней на всех округах.

Всего в Бундестаг проходят шесть политических объединений: помимо СДПГ и ХДС/ХСС, это "Зеленые", которые заняли третье место с 14,8% голосов, Свободная демократическая партия с 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, и Левая партия с 4,9%.

"Страна" подробно разбиралась, что означают итоги выборов в Германии.