Виктор Медведчук ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на предложение обменять его на находящихся в России украинских граждан.

"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я - гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии.

То, что президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство.

Кроме того, считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует", - заявил Медведчук, добавив, что продолжит в Украине политическую борьбу "до победного конца".

Напомним, накануне Зеленский допустил обмен Медведчука украинских граждан, но только в случае, если у председателя политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" обнаружат российское гражданство.

Напомним, 8 октября Иван Баканов и Ирина Венедиктова объявили, что Медведчуку выдвинуто новое подозрение в госизмене и содействии террористической организации.

Медведчук назвал новое дело попыткой скрыть офшорные скандалы Зеленского и замять тему тарифов.

К слову, в том же эфире Зеленский впервые прокомментировал офшорный скандал.