Над южной Европой страны НАТО начали свои ежегодные учения "Стойкий полдень", во время которых будет отработан сценарий ядерной войны на южный и восточных границах европейских членов альянса. Подробности маневров строго секретны.

Об этом говорится в сообщении Североатлантического Альянса.

Как сообщили в НАТО, учения начались во вторник, 18 октября. Продлятся они неделю. В маневрах задействованы десятки самолетов.

Ожидается, что во время маневров будет отработана транспортировка ядерного оружия из подземных хранилищ и их прикрепление к самолетам. Но тренировочные полеты будут выполняться без бомб.

Сегодня утром Минобороны РФ опубликовало видео, как два стратегических бомбардировщика B-1B (Lancer) ВВС США пролетели над Черным морем в районе Крыма. Их сопроводили российские Су-30. B-1B могут нести как ядерное, так и тактическое вооружение.

По мнению российских военных экспертов бомбардировщики B-1B отрабатывали прорыв ПВО-ПРО крылатыми ракетами и дальнейший ракетно-ядерный удар уже другими силами ВВС НАТО по военным объектам РФ в Крыму, включая расположение Черноморского флота.

Напомним, как раз на следующий день после начала учений в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин, чтобы подтвердить поддержку американской стороны суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также мы писали, что в начале сентября в Одессе прошли совместные учения НАТО и Украины.