Агентство NASA запустило ракету Atlas V от United Launch Alliance с космическим кораблем "Люси", который направился к так называемым Троянским астероидам Юпитера, чтобы изучить их свойства.

Об этом сообщает космическое агентство NASA в субботу, 16 октября.

"Люси" станет первым космическим кораблем, который призван изучить, из чего состоят Троянские астероиды Юпитера. Это остатки космических тел считаются строительным материалом, из которого со временем образовались планеты Солнечной системы.

Ученые надеются, что собранная в ходе миссии информация поможет ответить на многочисленные вопросы о происхождении нашей планеты в частности, и формировании всей Солнечной системы в целом.

Миссия космического корабля "Люси" рассчитана на 12 лет.

Троянские астероиды Юпитера. Фото: Wiki

Ракета с космическим кораблем "Люси" отправлена изучать астероиды Юпитера. Видео: YouTube

Ранее "Страна" информировала, что марсоход NASA приостановил работу на Красной планете. Это связано с тем, что Марс и Земля в настоящее время находятся на диаметрально противоположных сторонах от Солнца, связь с марсоходом поддерживать невозможно.

Также мы писали, что космический грузовик Cargo Dragon успешно доставил на Землю почти три тонны груза с МКС. Корабль доставил на Землю с МКС 2,9 тонн грузов, в том числе результаты научных экспериментов. Отстыковка Dragon от космической станции произошла на орбите в штатном режиме, автоматическом режиме.