Космический аппарат BepiColombo Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований передал на Землю первые снимки поверхности Меркурия.

Об этом сообщил сайт ЕКА.

Миссия BepiColombo запечатлела виды на планету, пролетая над ней 2 октября в 2:34 на высоте 199 км в условиях сильной гравитации. Во время сближения с Меркурием были не только сделаны изображения камерами наблюдения космического корабля, но также собраны данные некоторыми приборами. Изображения попали на Землю уже в субботу утром.

"Пролет прошел безупречно", - заверила Эльза Монтаньон, управляющая эксплуатацией космических аппаратов миссии.

Камеры наблюдения делают черно-белые снимки с разрешением 1024 x 1024 пикселей и расположены таким образом, что в кадр попадают части космического корабля, включая антенны и стрелу магнитометра.

Поскольку BepiColombo прибыл темную сторону планеты, условия были не самыми идеальными для получения изображений. Однако при этом на снимках можно идентифицировать несколько крупных ударных кратеров .

Хотя покрытая кратерами поверхность на первый взгляд похожа на лунную, у Меркурия совсем другая история. Как только начнется основная научная миссия BepiColombo, два его орбитальных аппарата двух космических агентства - европейского и японского - изучат структуры и жизнь Меркурия, от его ядра до поверхностных процессов, от магнитного поля до экзосферы, чтобы лучше понять происхождение и эволюцию планеты. Аппараты составят карту поверхности Меркурия и проанализируют его состав.

Поверхность Меркурия образовалась миллиарды лет назад в результате масштабных излияний лавы. На потоках лавы есть следы кратеров, образованных астероидами и кометами, которые падают на поверхность со скоростью десятков километров в час. Дно некоторых из самых старых и крупных кратеров было затоплено более свежими потоками лавы.

Основная научная миссия BepiColombo стартует в начале 2026 года. А следующий облет Меркурия аппаратом состоится 23 июня 2022 года.

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