В октябре этого года 90-летний актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в оригинальном сериале "Звездный путь", отправится в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin, основанной создателем Amazon Джефом Безосом.

Об этом сообщает TMZ.

Как передает издание, 15-минутный полет состоится уже в октябре. При этом Уильям Шетнер станет самым пожилым человеком, который побывал в космосе.

Помимо этого, как сообщает портал со ссылкой на источники, миссия будет снята для документального фильма.

Напомним, 20 июля самый богатый человек в мире Джефф Безос совершил полет в космос на борту многоразовой космической капсулы New Shepard. Она поднялась на высоту 106 километров. Это первый частный полет человека в космос, организованный компанией Безоса Blue Origin.

Также к космической программе США по освоению Луны наметился никем непредвиденный сбой. Миллиардер Джефф Безос был крайне недоволен тем, что его компанию Blue Origin не допустили к участию в Лунной программе и подал иск против Национального космического агентства (NASA).