Марсоход NASA приостановил работу на Красной планете.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

Это связано с тем, что Марс и Земля в настоящее время находятся на диаметрально противоположных сторонах от Солнца, связь с марсоходом поддерживать невозможно.

Ожидается, что связь марсохода с Землей возобновится в середине октября, после чего исследования Красной планеты продолжатся.

Лаборатория реактивного движения сообщала, что в начале сентября марсоход успешно взял две пробы планетарного грунта, просверлив камни.

Perseverance оснащён системой сбора и хранения образцов грунта, которая использует технологию ударно-вращательного бурения. С помощью сверла, прикреплённого к роботизированной "руке" длиной 2 метра, Perseverance просверливает выбранный образец и извлекает из него материал, который затем попадает в резервуар и хранится внутри ровера.

Собранные ровером на Марсе образцы будут доставлены на Землю в рамках будущих совместных миссий NASA и Европейского космического агентства.

Основная задача марсохода - поиск признаков жизни на Красной планете. Ровер исследует геологию и климат Марса, чтобы определить, возможна ли в будущем колонизация планеты людьми.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.

Марсоход утратил связь с Землей и приостановил работу. Источник: NASA

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