Экипажу в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова, которым впервые в истории предстоит снимать фильм в космосе, утром, 5 октября, в день старта, могут предложить выпить шампанского и, по желанию, очистить кишечник.

О таких традициях космонавтов рассказал инструктор-испытатель 1-го класса, трижды летавший в космос, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов. Об этом сообщает РИА Новости.



"Такая традиция (поднять бокал с шампанским утром в день вылета) действительно существует. Будет или не будет она выполнена в этот раз, не знаю. И речь, конечно, идет не о полном бокале шампанского. Наливают, скорее, для вида. Не все космонавты, особенно командиры экипажей, даже пригубливают напиток. А некоторым зачастую наливают обычную воду", - рассказал космонавт.



По его словам, все это происходит во время церемонии прощания, когда дублеры экипажа, сотрудники Центра подготовки космонавтов и родные членов улетающей экспедиции говорят напутственные слова, а сам экипаж - слова благодарности. Именно в этот момент в руках экипажа и будут бокалы с шампанским.

"Не в наших традициях во время речи стоять с пустыми руками", - рассказал Котов.



Еще одной особенностью перед выездом из гостиницы для надевания скафандров и последующего выезда на стартовую площадку, является возможность очистки кишечника клизмой перед полетом. Особенно актуально это было при двухсуточном полете на станцию в корабле "Союз", однако киноэкипаж полетит по трехчасовой схеме, поэтому для них эта проблема не столь актуальна.



"Все на усмотрение члена экипажа. Процедура направлена на практический результат, поскольку, если откровенно говорить, туалет на корабле крайне неудобен для "подхода номер два". Неудобно как для самого участника полета, так и для других членов его экипажа. Двухсуточная программа полета мотивировала экипаж снять эту проблему. При быстрой схеме полета актуальность этого вопроса гораздо ниже", - сказал Котов.



Напомним, 5 октября с космодрома Байконур стартует корабль "Союз МС-19", который доставит на МКС съемочную группу художественного фильма "Вызов" в сопровождении космонавта Антона Шкаплерова. Артисты пробудут на орбите до 17 октября.

Ранее "Страна" сообщала, что гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин хочет пригласить на запуск корабля со съемлчной группой Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона.

Также мы сообщали, что ученые рассчитали безопасную продолжительность миссии на Марс, чтобы космонавты не умерли от лучевой болезни.