В Подмосковье прошли экзаменационные тренировки основного и дублирующего экипажей корабля "Союз МС-19", условно называемых МКС-66. В основной экипаж входит съемочная группа российского фильма "Вызов", который впервые в истории будут снимать в космосе.

О тренировках сообщает сайт Центра подготовки космонавтов имени Ю. Гагарина.

В основной экипаж МКС-66 входят космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, участники космического полета режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Днем ранее они успешно выполнили задания на тренажере российского сегмента Международной космической станции и получили пятерку.

Во время тренировки в среду экипаж столкнулся с нештатными ситуациями:

отсутствием связи между российским и американским сегментами МКС;

проблемами при включении системы кислородообеспечения "Электрон";

неисправностью ассенизационно-санитарного устройства;

ложным срабатыванием датчика дыма.

Кроме того, инструкторы ЦПК ввели для основного экипажа МКС-66 аварийную ситуацию – разгерметизацию на российском сегменте станции.

В составе дублирующего экипажа МКС-66 – космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, участники космического полета Алексей Дудин и Алена Мордовина. По итогам экзамена на тренажере ТПК "Союз" в среду дублерам поставили оценку 4,56.

Дублирующему экипажу пришлось столкнуться с такими проблемами, как неисправность прибора, анализирующего парциальное давление газовых смесей, выход из строя бортовой вычислительной системы, отказ датчика стыковочного механизма и другими.

А 9 августа экипажи поменялись местами: основной экипаж МКС-66 сдал экзамен на тренажере корабля ТПК "Союз", их дублеры - испытания на тренажере российского сегмента МКС.

Экзаменационные комплексные тренировки завершились успешно для обоих экипажей.

Уже на следующей неделе космонавты и участники космического полета отправятся на Байконур для прохождения предстартовой подготовки. Итоги подготовки экипажей в ЦПК будут подведены 16 сентября на заседании Межведомственной комиссии.

Старт ТПК "Союз МС-19" со съемочной группой научно-просветительского проекта "Вызов" запланирован на 5 октября 2021 года.

Ранее "Страна" сообщала, что гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин хочет пригласить на запуск корабля Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона.

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