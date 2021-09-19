Корабль Crew Dragon компании SpaceX, который впервые в истории управлялся полностью гражданским экипажем, успешно приводнился в Атлантическом океане возле побережья Флориды. Об этом сообщается на YouTube-канале компании.

Так, подготовка экипажа Inspiration 4 к приводнению началась за несколько часов до выхода космического аппарата на орбиту снижения. Crew Dragon вошел в атмосферу Земли приблизительно в 03:00 по киевскому времени. Система торможения и приводнения сработали в штатном режиме.

Таким образом завершился первый полет в космос непрофессиональных астронавтов, который продлился три дня.

Напомним, Илон Маск взял очередную космическую вершину. Ночью 15 сентября, в 03:02 по киевскому времени (20:02 по времени восточного побережья США) ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon с группой космических туристов.

Также "Страна" рассказывала, как компания SpaceX готовилась к запуску в космос миссии Inspiration 4. Тогда представители компании утверждали, что в ее рамках на орбиту на трое суток отправится экипаж из четырех человек, среди которых нет ни одного профессионального астронавта - только туристы.