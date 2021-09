Илон Маск взял очередную космическую вершину. Ночью 15 сентября, в 03:02 по киевскому времени (20:02 по времени восточного побережья США) ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon с группой космических туристов.

Момент старта показала пресс-служба компании SpaceX в своем официальном Twitter.

Liftoff of @Inspiration4X! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg