Илон Маск взял очередную космическую вершину. Ночью 15 сентября, в 03:02 по киевскому времени (20:02 по времени восточного побережья США) ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту космический корабль Crew Dragon с группой космических туристов.

Момент старта показала пресс-служба компании SpaceX в своем официальном Twitter.

Корабль Crew Dragon уже выведен на геостационарную орбиту высотой 575 км. Стоит отметить, что это выше, чем орбита Международной космической станции (МКС).

Эта миссия была названа Inspiration 4 (Вдохновение 4). За полет для квартета туристов заплатил из своего кармана Джаред Айзекман, миллиардер, глава компании Shift4 Payments.

В состав экипажа также вошли врач Детского лечебно-исследовательского госпиталя St. Jude Children's Research Hospital Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски.

В космосе американские туристы пробудут три дня, совершив несколько десятков витков вокруг Земли. Затем, по плану полета, корабль должен приводниться в Атлантическом океане, у побережья Флориды. В зоне приводнения его будут ждать поисково-спасательные отряды.

Ранее "Страна" сообщала, что соучредитель компании Apple Стив Возняк стал новым конкурентом для Маска и Безоса. Он тоже создал частную космическую компанию.