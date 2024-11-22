В связи с сообщениями из России, что Вашингтон предупредили о запуске "Орешника" по Днепру, в новом свете выглядит закрытие американского и ряда других посольств в Киеве в среду.

Хотя Песков и сказал, что американцев предупредили о запуске всего за полчаса, однако многое указывает на то, что информация о предполагаемом ударе новой ракетной системой, с которым может не справиться ПВО, была у Вашингтона ещё раньше. Об этом, собственно, прямо сказали в Пентагоне, уточнив, что предупредили заранее и украинские власти.

Отсюда, вероятно, и публикации в ряде связанных с Банковой телеграмм-каналов слухов о подготовке запуска россиянами межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж" (за которую, как потом выяснилось, приняли "Орешник").

Впрочем, разгон паники по этому поводу затем списали на "российское ИПСО". Но, как уже понятно, первоисточником была реальная информация о подготовке запуска новой ракеты.

Сейчас же, после заявления Путина, тема ударов "Орешником" начала жить своей жизнью. И паника разгоняется уже на всех уровнях.

Например, депутатами. Один из них заявил, что россияне хотят ударить по Раде, а другие сказали об угрозе удара по всему правительственному кварталу Киева уже завтра. Украинские телеграмм-каналы массово разносят "новость" о том, что Россия на 22-23 ноября закрывает часть своего воздушного пространства для ракетного удара со ссылкой на российские издания (хотя российские медиа ничего об этом не пишут).

В данной ситуации разобраться где тут реальные данные разведки, а где вбросы или просто панические настроения, уже трудно.

Хотя американское посольство о приостановке завтра работы ничего пока не заявляло.

Кроме того, сегодня к работе в Киеве приступил новый китайский посол, а посольство КНР в Киеве находится совсем недалеко от Верховной Рады.