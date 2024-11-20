Посольство Соединенных Штатов в Киеве возобновило свою работу после временной приостановки.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

"Мы призываем граждан США оставаться бдительными, следить за официальными украинскими источниками для получения обновлений и быть готовыми пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", – говорится в сообщении посольства.

Напомним, сегодня посольство Соединенных Штатов не работало из-за угрозы "значительной воздушной атаки" по Украине.

Ранее представитель Государственного департамента Мэттью Миллер заявил, что посольство США в Киеве возобновит нормальную работу 21 ноября. По его словам, сокращения персонала посольства США не произошло.

Как мы писали, после сообщения посольства США об угрозе крупного авиаудара по Украине посольства разных стран призвали своих граждан покинуть Украину и ограничили работу.

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